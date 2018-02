Fãs da saga vampiresca Crepúsculo, se preparem. Parte do próximo longa será filmado no Rio, com produtora carioca. Juram que não convidarão Serra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.