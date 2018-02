Caneta e câmera

Depois do sucesso de seu projeto Latitudes, Felipe Braga está mergulhadíssimo na história de Carlos Marighella. É dele a responsabilidade de escrever o roteiro do longa que será dirigido por Wagner Moura, ainda sem data de filmagem: “Nosso desafio será preservar as contradições da interessante história humana e lidar com as incoerências próprias da ficção”, explica.

Além do roteiro – seu principal projeto –, o também diretor se dedica, há dois anos, a registrar, junto com Alice Braga, o dia a dia de Neymar, material já disponível no YouTube. A opção por lançar os capítulos na internet tem razão simples, explica Braga: “Neymar tem dez milhões de seguidores, sua audiência é maior do que a de muitos canais. Ele é o canal”, afirma o cineasta.