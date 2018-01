Canção para Marina

Moraes Moreira compôs poema para a candidata Marina Silva – que, musicado, se tornará vídeo de campanha.



O meu sonho se embala na rede do amor

Já que no berço esplêndido é só pesadelo

Se o gigante desperta o destino é senhor

Nos ajuda a mudar, quando esgota o modelo



A esperança nasceu dentro dos seringais

Foi vivendo e aprendendo no seu dia a dia

Só na intuição percebia os sinais

Fez a sua lição, até quando não lia



E à medida que o tempo passava, crescia

Vislumbrando um porvir quase que inatingível

E se alguém duvidava ela só respondia:

“Pra quem anda com fé, quase tudo é possível”



Trabalhou, foi à luta, com dignidade

Não se queixou da sorte, e se não teve escolha

Soube até conviver com a desigualdade

Assim como quem tem a leveza da folha



Sem queimar as etapas, seguiu a jornada

Foi traçando seu mapa e aparando as arestas

Encontrou Chico Mendes no meio da estrada

Seu parceiro ideal pra salvar as florestas



Ampliou seus conceitos de cidadania

Foi valente diante das nossas mazelas

Conquistou o saber dentro da Academia

Entre tantas batalhas, venceu todas elas



Tendo orgulho da sua raiz ameríndia

Generosa mulher, coração continente

Representa o país, nossa preta “pretíndia”

Já foi tudo na vida e vai ser presidente.

