Brota da periferia de Salvador a música que pode se transformar em hit do carnaval. Tudo Nosso, do pagodeiro Igor Kannário, vem com o atualíssimo refrão “Tudo nosso, nada deles”.

Canarinho 2

Detido com drogas duas vezes e até proibido de desfilar, Kannário sai domingo em bloco do circuito Campo Grande. Resultado de pressão popular sobre ACM Neto. E o funqueiro ostentação MC Guimê – que desfila amanhã, no Barra-Ondina – também convidou Kannário para seu trio.