Se as obras da Copa estão atrasadas, as marcas de moda brasileiras não. Estilistas já se preparam para lançar coleções inspiradas na competição.

A Hope, por exemplo, criou conjunto de lingerie tie die com as cores da bandeira do Brasil. Já Sergio K aproveitou o momento e vai lançar linha de objetos para a casa. Ricardo Almeida criou polos e camisetas, e a Accessorize investiu em acessórios temáticos.