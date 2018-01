Com o retorno dos black blocs às ruas, Campos Machado enviou ao governo pedido de urgência para regulamentar lei que proíbe o uso de máscaras nos atos. A norma foi sancionada em agosto do ano passado e aguarda decreto de Alckmin para começar a valer.

O deputado pedirá ainda que o Ministério Público investigue a presença do grupo nos atos contra a tarifa de transporte público.

