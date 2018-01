Campo de Marte terá parque municipal

Ministério da Defesa e Prefeitura bateram o martelo: o Campo de Marte vai ter um parque municipal. A decisão foi tomada em encontro de Doria com o ministro Raul Jungmann — que, por chegar meia hora atrasado já entrou fazendo piada: “Se eu fosse secretário, de quanto seria a multa, prefeito?” Doria, segundo relato de quem participou, não titubeou: “800 reais!”

Ao tomar a palavra, após o prefeito abrir a reunião, o ministro — segundo essa fonte — comentou que o grupo avançou com rapidez sob o comando do prefeito “The Flash”. Na conversa ficou decidida a criação de um parque público municipal naquela área de cerca de 400 mil metros quadrados, não muito longe da Marginal do Tietê, aproveitando o remanescente de mata atlântica que existe no local.

Será um dos maiores parques da cidade. O futuro projeto vai incluir a criação de um museu aeroespacial, que deve aproveitar o acervo do museu que era mantido pela TAM.

Texto alterado às 19 horas para atualização de conteúdo:

A Aeronáutica ligou para esclarecer que continuarão funcionando, no local, o aeroporto, o hospital da Aeronáutica e o parque de manutenção. A pasta confirma que 400 mil metros quadrados do campo virarão parque da Prefeitura.