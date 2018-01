Campanha reduziu em oito vezes consumo de álcool por jovens de Heliópolis

Uma ideia simples, aplicada entre jovens de Heliópolis, resultou numa grande redução do consumo de álcool desse grupo na região – cerca de oito vezes menos, segundo apontou uma pesquisa recém-divulgada pela consultoria McGov. O pai da criança? O projeto Na Responsa!, tocado por associações de moradores do bairro com apoio de outras organizações. Eles atraíram a meninada com oficinas de saúde, de leitura, de comunicação, fizeram palestras de esclarecimento e estimularam os próprios jovens a tocar as campanhas antialcool.

Os dados sobre redução do consumo foram conseguidos no mesmo período, em 2016, no qual o IBGE apontou, em todo o País, um aumento no uso de bebida pelas meninas e rapazes .

Para checar os resultados, a McGov cadastrou 1.700 jovens, dos quais cerca de mil responderam sobre o “antes” e o “depois”. Em seguida, como comparação, aplicou a mesma pesquisa em Paraisópolis, onde não foi feita campanha nenhuma. Por lá, a quantidade de jovens envolvidos com excesso de bebida permaneceu igual. Segundo o Na Responsa!, desde 2010 mais de 24 mil jovens já participaram do programa, que formou cerca de 7 mil líderes e educadores empenhados na causa. O projeto foi idealizado pela Ambev..