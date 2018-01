Um post do Ministério do Trabalho despertou revolta, ontem, no Facebook. Sob o título “Curiosidade”, o texto compara as férias por um ano de trabalho no Brasil, de 30 dias, com os 14 dias nos EUA e de 5 a 10 dias na China.

Os protestos na rede passaram de mil. Todos na linha geral de “ministério fazendo campanha pela redução das férias trabalhistas”