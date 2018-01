Caminhos do Estado forte

O mercado financeiro anda, assim, algo espantado com a atuação do BB – que está pisando no mercado e incomodando até outro banco estatal, a CEF.

Exemplo? O banco conseguiu comprar, nos últimos tempos, mais de 50 “exclusividades” de crédito consignado em prefeituras e Estados, pelos quais pagou fortunas. Os privados não conseguem acompanhar os preços da disputa.

Só na prefeitura de SP, o BB gastou R$ 726 milhões. E, para ter a do governo de Minas, está oferecendo algo em torno de R$ 1,3 bilhões.