É consenso no governo e nos mercados que a prioridade número 1 da Petrobrás, hoje, é a publicação do balanço de 2014 antes do carnaval.

Isto feito, quais seriam os próximos passos? Segundo se apurou, a estatal deve selecionar ativos para venda ou em que caibam novas parcerias. A prioridade número 2 seria encolher a empresa, para fortalecer seu caixa.