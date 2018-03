A tentativa de Lula fazer o spread cair na marra, trocando a direção do BB, pegou mal ontem no mercado financeiro. As ações do banco, até a hora do almoço, caíam 8%.

