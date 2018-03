Com filme dirigido por Heitor Dhalia, a Caixa Econômica Federal, que emprega 500 funcionários

de descendência indígena, coloca hoje no ar filme em homenagem ao Dia do Índio. A Fischer assina a criação.

