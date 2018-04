Camila Klein e Reinaldo Lourenço criam coleção de acessórios a quatro mãos

Esferas, cilindros dentados e outras peças de cobre dos maquinários de destilação da vodca Absolut Elyx encantaram Reinaldo Lourenço em uma viagem à Suécia, onde o estilista conheceu a fábrica da bebida. De volta ao Brasil, seu fascínio foi dividido com a designer de joias Camila Klein e ambos decidiram desenvolver uma linha de acessórios inspirada no visual das peças de cobre. A quatro mãos, criaram anéis, pulseiras, braceletes, brincos, colares e chokers que foram divididos em duas famílias: uma banhada a cobre com intervenções de Ágata Negra e a outra pintada de preto fosco com intervenções de pedra Feldspato branca. Todo o metal usado na coleção vem dos maquinários da fabrica da vodca na Suécia. “A coleção foi pensada para uma mulher que flerta com o universo da noite e não tem medo de transportar suas apostas também para o dia”, definiu a dupla.