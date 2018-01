Com o outubro rosa, Flávia Flores, do blog Quimioterapia e Beleza e Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas realizam mais uma edição do projeto Orgulho Pink, criado para apoiar mulheres e instituições sobre a importância da autoestima durante o tratamento do câncer.

A dupla desembarca na capital de Pernambuco dia 17 para um dia de atividades no Shopping Recife, que inclui aula com a personal trainer Cau Saad, além de ações e atividades para os participantes.