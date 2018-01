Câmera e brinde

Já imaginou participar da degustação de um vinho produzido no distrito de Agrelo, em Mendoza, na Argentina, sem sair de casa? É exatamente essa a proposta dos publicitários Daniel Perches e Alexandre Frias, com o Winebar, primeiro canal de degustação pela internet.

Com um estúdio móvel – transportado em mochilas nas costas –, a dupla sai pelo mundo em busca de produtores dispostos a abrir suas vinícolas para um programa ao vivo, transmitido pelo YouTube. Pouco antes da viagem, os degustadores recebem as garrafas. No dia e horário marcados, sacam a rolha, abrem o computador e apertam o play. “Nossa intenção é conseguir multiplicar e promover a experiência de degustação de forma genuína”, diz Alexandre.