Camarote da Prefeitura no carnaval é rebatizado

Duas mudanças no camarote de carnaval da Prefeitura este ano: rebatizado de Espaço Cidade de São Paulo, venderá comidas e bebidas. A AR Fast Food do Brasil – que trabalha com marcas como Bob’s, Patroni Pizza e Giraffas– venceu o chamamento público. A água vai custar R$ 5. Cerveja R$ 7 e lanches de R$ 13 a R$ 18.

Cadê o táxi?

Bem-sucedido em seus primeiros tempos, o Uber tem sido objeto, agora, de críticas frequentes. Uma delas é o golpe do sumiço. Um carro foi chamado pelo aplicativo para levar uma encomenda a outro endereço, recebeu-a… e sumiu literalmente do mapa, quer dizer, do GPS roubando a encomenda.

Outra situação, frequente, é contratar-se a corrida, informar o preço, o valor sai da conta do usuário automaticamente… e o carro não aparece.

Maior do mundo

O banco global Moellis, que no Brasil representa a maior parte dos credores internacionais da Oi, teve um upgrade. Ganhou mandato da Saudi Aramco para ser o advisor exclusivo do IPO (abertura de capital) da estatal saudita.

Maior 2

Para quem não sabe, a Aramco é a maior empresa de petróleo do mundo e o governo saudita espera “valuation” de cerca de… US$ 2 trilhões.

Chutando…

O marqueteiro Chico Santa Rita decidiu, depois de 40 anos no marketing eleitoral, mudar de vida e de país. Vai trocar slogans pela produção de vinho em Portugal.

…a barraca

Justificativa? A marquetagem política “tornou-se um meio de ganho fácil de bandidos ou de oportunistas”. Sua última tarefa foi participar de um grupo de comunicação ligado ao presidente Temer. Do qual saiu, também, “por não concordar com os rumos inconsequentes e equivocados” que a seu ver estavam sendo adotados.

Ambiente e meio

A polícia ambiental do Estado será incluída no programa de diárias especiais por jornada de trabalho – sistema de horas extras dos PMs em dias de folga. Policiais com salário inicial de R$ 3 mil podem se candidatar a 10 diárias especiais por mês.