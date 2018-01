A Câmara de Vereadores de Parauapebas, no Pará, ataca de novo. Instalou agora uma nova CPI para investigar, desta vez, a obra de ampliação da Estrada de Ferro Carajás até a supermina S11D, inaugurada em 2016, com investimento de US$ 6,4 bilhões.

Os vereadores acusam a Vale de não ter compensado os danos ambientais.