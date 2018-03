Em encontro de estudantes na FGV com Timothy Geithner, do Tesouro americano, na semana passada, a chefe do cerimonial chamou o mediador Henrique Meirelles ao palco. E o apresentou como “presidente da Autoridade Pública Olímpica”. Constrangido, ele mandou avisar que ainda não fora coroado.

Nem aprovada a APO está.