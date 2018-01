Califórnia e Paratodos farão parte do catálogo de ‘Netflix’ da SPcine

Califórnia, de Marina Person, e o documentário Paratodos, sobre atletas paralímpicos, estão entre os filmes confirmados no catálogo da Spcine Play – um novo “Netflix” brasileiro, criado pela SPcine em parceria com a distribuidora O2 Play e o escritório de tecnologia Hacklab. Outros oito filmes estão no cardápio do projeto, que tem lançamento para o próximo dia 23

