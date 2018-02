Caetano Veloso quase perdeu a sintaxe no dia 31 à noite, ao sair do Pestana de Salvador, onde recebia amigos, e não achar seu carro.



“Caramba, eu sou Caetano, vocês têm que achar!”, afirmava. Uma jovem se aproximou e ele perguntou: “Você é do hotel?” Como era uma repórter, avisou: “Não, eu só falo com o gerente do hotel…” O carro estava na garagem.

