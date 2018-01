Calero critica funcionários de confiança da gestão anterior

Marcelo Calero encontrou o Ministério da Cultura em uma situação onde mais da metade dos cargos de confiança eram ocupados por pessoas que não tinham ligações com o serviço público. “Isso não representa uma administração republicana, eficiente, transparente, como a sociedade demanda” , ponderou, hoje pela manhã, o ministro da Cultura em evento na OAB paulista.

Vale registrar que, só no mês passado, o ministro demitiu do MinC 81 funcionários comissionados.

Calero participou de um encontro com profissionais da área cultural para apresentar suas propostas de governo e discutir a Lei Rouanet a convite da Comissão de Direito às Artes da Ordem. Na mesma mesa do ministro estava o cantor Lobão, crítico do governo petista.