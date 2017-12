A tendência do acordo de leniência da Odebrecht que está sendo costurado na CGU inclui: prazo de 12 anos para pagamento da multa e congelamento da distribuição de dividendos até o fim do pagamento do montante.

E, pelo que se apurou, se houver desejo de distribuição de dividendos, só será possível com o pagamento antecipado em um ano.

Valor da multa? As partes teriam começado a negociação com algo em torno de R$ 5 bilhões.