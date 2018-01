Calças delivery

Liana Pandin deixou o mercado financeiro no passado para apostar em um e-commerce 100% focado em calças e com pegada ecofriendly. De que maneira? “O Ateliê de Calças funciona como um e-commerce normal. O que muda é que nossas entregas são feitas de bicicleta – isso nos principais bairros de São Paulo. No resto do Brasil não tem jeito, temos de usar os correios”, explica Liana, que criou a marca por necessidade própria. “Quando trabalhava no mercado financeiro, sentia uma dificuldade enorme em achar calças que vestissem bem e não fossem caríssimas”. Para as indecisas, a moça põe à disposição, sem custo, uma “malinha” com cinco modelos de calças para a cliente experimentar e ver se gosta. “Deixamos na casa da pessoa e ela fica à vontade para decidir se vai comprar ou não”.

