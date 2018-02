Calada da noite

Rogério Fasano vai expor faceta pouco conhecida: a de fotógrafo. Para tanto, abre no dia 18 a mostra de fotografias Noite, na Pequena Galeria 18, novo espaço que Mario Cohen abre nos Jardins no mesmo dia. O restaurateur topou fazer uma seleção de 30 imagens dos mais de 200 retratos que já tirou registrando cenas noturnas. Nada picante, mas parte do seu dia a dia. O tema veio à tona pelo fato de Fasano viver a noite no seu dia a dia. “Na noite, a vida é mais solitária. Sempre gostei de observar e fotografar. O iPhone me propiciou colocar essas impressões para fora”, relata o semi-paparazzi. “Gosto de ter atividades paralelas ao meu trabalho”, completa. Rogério chegou a cursar um ano de cinema na London International School of Arts. Assina o prefácio das imagens o renomado designer francês e amigo de Fasano, Philippe Starck.

