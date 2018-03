Tanta exigência de alimentos orgânicos no camarim de Michael Stipe, do R.E.M, era só para americano ver. O rapaz volta para casa com uma coleção de garrafas de cachaça de Minas, que ganhou depois de beber, e adorar, “algumas” caipirinhas de caju.



Foi anteontem, depois do show em São Paulo. O vocalista deu uma esticada até o bar sem nome (não tem nome mesmo), na Vila Madalena, onde se esbaldou até as quatro da manhã.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.