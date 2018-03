Em tempos de crise, o diretor de negócios da OSB, Ricardo Levisky, embarcou no último final de semana EUA e México. Quer atrair investimentos de pessoas físicas para a orquestra.



Nos EUA, se encontra com John Griffin, vice-presidente do International Executive Group, e com Maria Bonta, da Sotheby’s América Latina. No México, bate à porta do grupo Telmex, de Carlos Slim.

