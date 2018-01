Quem já era muito, muito rico em 2012 (adivinhe!) ficou mais rico em 2013. É o que mostra a primeira edição do índice Bloomberg Billionaires de 2014. No total, o patrimônio líquido dos 300 maiores magnatas do mundo aumentou US$ 524 bilhões no último ano – e fechou dezembro em US$ 3,7 trilhões.

O líder global é Bill Gates, com fortuna pessoal avaliada em US$ 78,5 bilhões.

Caixa forte 2

Na América Latina, destaque para Carlos Slim (líder pelo quarto ano); Jorge Paulo Lehmann (segundo na lista); e… Eike Batista – que, agora, tem patrimônio líquido negativo, segundo a Bloomberg.