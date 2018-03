Depois de ter sido encenado por Amy Irving, em Nova York,Um Porto para Elizabeth Bishop, de Marta Góes, foi lido por outra atriz americana: Frances Sternhagen. Na semana passada, no New York Stage Film Festival.

No Brasil, o texto já foi parar na rede – no bom sentido, claro. A íntegra está no site da editora Terceiro Nome.

