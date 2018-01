Marina desembarca sábado em São Paulo para tentar desatar um nó na sua Rede na capital: encontrar um candidato a prefeito. Além de participar de um evento com militantes, ela deve fazer afagos a Ricardo Young, do PPS, que é disputado entre as duas siglas para ser disputar o posto.

