Caiu na rede…

De saída do PSDB para fundar o novo partido de Marina Silva, Walter Feldman pediu a Cármen Lúcia, presidente do TSE, lista do eleitorado. Motivo? Coibir fraudes na coleta das 500 mil assinaturas necessárias para criar a legenda.

A busca por apoio começa na segunda, pela internet e em pontos fixos nos Estados. Disse Marina a aliados: “O partido juntará os sonhos dos mais velhos e a visão dos mais novos”.

Alfredo Sirkis será desfalque no ato de lançamento, hoje, em Brasília. De saída do PV, o deputado preferiu enviar uma mensagem.