A princesa Lalla Hasna, do Marrocos, foi expulsa da piscina da pousada Estrela D’Água, em Trancoso.

O motivo? Invadiu espaço exclusivo dos hóspedes e não aceitou o convite para se retirar do local.



Caindo na real 2

A nobre senhora, mais uma comitiva de 50 pessoas, ocupam três casas na praia de Itapororoca.

Vieram no Boeing particular de Lalla, que aterrissou no aeroporto de Porto Seguro.