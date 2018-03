Boa parte dos tucanos que participaram do almoço com Aécio ontem, em SP, é contra as prévias. Defendem que se defina o candidato o quanto antes e lembraram que, em 2006, Lula só se fortaleceu contra Alckmin porque o PSDB “tem mania de se decidir aos 49 minutos do segundo tempo”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.