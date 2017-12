Caiado: ‘Processo será célere’

Agora o processo de impeachment vai ao Senado. O que o sr. espera?

Pelo trâmite normal, ele chega ao plenário em 7 ou 10 dias. Se o relator tiver compromisso com o País, o processo, respeitando as regras constitucionais, será célere. Viveremos uma situação inédita de termos um período sem governo.

A presidente e o governo continuarão insistindo na tese de que é golpe. Houve golpe?

Só se pratica golpe onde há descumprimento das regras constitucionais e desrespeito às decisões do Supremo Tribunal Federal. Este convalidou por 8 votos a 2 a constitucionalidade do processo de impeachment. Como tal, cai por terra esse mantra do governo.

É provável que continuem ocorrendo recursos ao STF. Está havendo judicialização do episódio?

Está sim havendo um excesso de judicialização. Ao mesmo tempo, o STF tem respondido com celeridade às questões.

A que atribui, nesta fase final, o abandono do governo por parte de suas bases?

É muito difícil o deputado votar contra quem o elegeu. A mobilização da sociedade se deu de uma forma jamais vista desde a instalação da República. Então, o deputado ao se deparar com seu eleitor, no seu Estado, tem duas opções: votar pelo fisiologismo, com as benesses do governo, ou com o povo que o elegeu e o sentimento de sua família.

