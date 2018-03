Há exatos 19 meses a síndica de um prédio de Higienópolis pediu à Prefeitura o corte de uma palmeira que ameaçava cair sobre o prédio vizinho. Por fim, apareceu um fiscal – para avisar que é preciso pedir laudo do pessoal do Meio Ambiente, “o que demora uns três meses”.



Será que a palmeira, no 484 da Dona Veridiana, agüenta de pé tanta burocracia?

