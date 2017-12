Cai ação da Petrobrás

Não adiantou Aldemir Bendine, presidente a Petrobrás, sinalizar nesta terça, claramente, que as áreas do pré-sal também estão na lista de potenciais ativos a serem negociados pela estatal. Com o preço do petróleo caindo ainda mais, a ação da Petrobrás teve queda de preço 1,7% no pregão da BM&F Bovespa. Enquanto a Bolsa em subiu 2,13%.

O mercado reconhece que a Petrobrás tem feito esforços para sair do atoleiro consequente da Lava Jato. Mas que isso lá está difícil, está. Para se ter uma idéia, o valor da estatal encolheu 85% desde seu pico histórico em 2008. Algo como R$ 400 bilhões….