Caetano Veloso vai relançar Verdade Tropical. A edição comemorativa de 20 anos, revista e ampliada, sai em outubro com texto inédito que analisa as transformações culturais e políticas do Brasil de 1997 até hoje. O projeto gráfico é de Raul Loureiro, e o livro sai pela Companhia das Letras.

