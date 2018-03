Caetano ficou emocionado depois de assistir espetáculo sobre sua obra

Caetano Veloso ficou satisfeitíssimo com o resultado do espetáculo Um Jeito de Corpo, baseado em sua obra e que estreia hoje no Municipal. O cantor assistiu ao ensaio, anteontem, antes de ir ao jantar na casa de Luciana Mantegazza (foto acima) e se emocionou, segundo o coreógrafo Ismael Ivo. “Ele lembrou de coisas de que já havia esquecido e ficou bem tocado”.

Como foi a concepção do espetáculo? “Eu queria homenagear a cultura brasileira, imaginei fazer algo como o Nobel de Bob Dylan e, pensei: nós temos o nosso Nobel, é o Caetano! Foi assim”.