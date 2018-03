Cães light?

No Spa 7 Voltas, no interior de São Paulo, tido como um dos três melhores do País, os clientes podem se hospedar com seu próprio cão. Pudera: a dona, Myrian Abicair, tem 15 deles e mantém mais de 100 em um asilo próximo. Como mantê-los? “Aceitamos contribuições de ração, por exemplo”, sugere. Não, os cães permanentes ou transitórios não fazem dieta para emagrecer.

