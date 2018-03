Roberto Carlos está pronto para cair no samba. Depois de dois meses de tratamento com Linamara Batistella, fisiologista, o cantor está com a perna 100% recuperada. O “rei” sofreu acidente de moto no fim do ano passado.

