Investidores que estiveram ontem pela manhã no Credit Suisse, para ouvir o ministro Guido Mantega, lamentaram que o ministro não tenha se aprofundado no tema do ciclo de palestras proposto pela instituição: Visão do Brasil de Longo Prazo.

Dos mais de 40 slides projetados – a maior parte com dados já conhecidos –, só um falava sobre futuro.