Questionado se Fernando Haddad iria ao ato dos aliados de Dilma no Anhangabaú, Alexandre Padilha alertou: o prefeito estaria no litoral com a família. Desde sábado.

