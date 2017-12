No leilão da amfAR, visões do impeachment

Pouco se falou sobre política no gala da amfAR, sexta-feira à noite, na casa de Dinho Diniz. Sabrina Sato, uma das animadoras do leilão em prol da fundação – que ajuda a financiar pesquisas sobre Aids – lembrou, timidamente, o contexto: “Gente, mesmo nesse momento que estamos passando no País, a nossa generosidade e união têm que ser maiores”. Frase que foi seguida de aplausos, antes de começarem os lances da noite– que rendeu à instituição US$ 1,6 milhão.

Distribuídos por diferentes mesas – cujo convite individual custava cerca de R$ 2 mil – os convidados, indagados sobre o impeachment, se dividiram entre pró, contra e “isentões”. Grazi Massafera, por exemplo, cercou-se de cautela: “Qualquer posicionamento gera tanta polarização que eu acho melhor guardar minha opinião pra mim”. Postura que foi acompanhada pelo ex, Cauã Reymond: “Não vou falar de política. Fujo de perguntas polêmicas”.

Já Ronaldo Fenômeno – que é pró-impeachment de Dilma – disse que ia acompanhar a apuração dos votos em casa e que, na sua opinião, ia dar impeachment. “O Brasil não aguenta mais”, justificou. Disse ainda que cogitou ir com alguns amigos a Brasília após a votação para “comemorar a vitória”, mas desistiu. “É complicado para mim circular assim, em multidões.”

Na contramão do jogador, posicionou-se a atriz global Bruna Linzmeyer: “Estamos vivendo algo muito importante. Eu não acredito em um impeachment comandado por Eduardo Cunha. O PT fez coisas importantes pelo Brasil, mas se perdeu. Acho que precisamos de uma reforma política e nossos governantes precisam usar hospital público, colocar os filhos na escola pública e andar de transporte público. Assim a gente muda o País”, disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De forma mais reticente, Fernanda Paes Leme também compartilhou dessa opinião: “Fiquei muito chocada com o muro que colocaram em Brasília. Parece o Muro de Berlim. Essa cena apertou meu coração. É difícil falar sobre isso aqui, nessa festa com uma causa tão bonita. Mas eu não sou a favor do impeachment”. A modelo Lea T, que mora nos EUA, manifestou preocupação com a instabilidade do País: “Quem está informado não tem como não estar perdido. É muito difícil tomar uma posição. Mas me questiono sobre o impeachment, porque vejo o grupo que está do outro lado, que é bem ‘puxado’. Falo isso como uma transexual e parte da comunidade gay. Essas escolhas políticas não são tão simples”.

Para finalizar a noite, Fafá de Belém fez sua análise antes de cantar a música Vermelho, ao lado de Ivete Sangalo. “Queria deixar claro que não é um posicionamento político”, afirmou. Ivete completou: “Não é. Ninguém aqui tá preocupado com isso, eu nem entendo disso, sou burra”, brincou. Fafá terminou dizendo que seu coração era verde e amarelo e puxou o Hino Nacional. Foi aplaudida. / MARILIA NEUSTEIN

..