Alckmin disse à coluna que aprovou o modelo escolhido por João Doria para se apresentar no evento. “João é modernoso, não tem que mudar o estilo dele. Mário Covas, quando era questionado a respeito do meu estilo, dizia que não se deve mudar as pessoas.”

