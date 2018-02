Pelo menos parte do PSB atribui a hesitação de Marta Suplicy em entrar no partido à proximidade com Renan Calheiros.Que a teria convencido a voos mais altos.

