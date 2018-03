Cachoeira na Bahia

Entre os participantes do encontro do Lide na Bahia, no fim de semana, o assunto foi um só: CPI de Cachoeira.

Lotado de políticos de todas as bandeiras – desde o presidente do Congresso, Marco Maia; ministros como Aloizio Mercadante, José Eduardo Cardozo, Alexandre Padilha, além de governadores como Geraldo Alckmin, Eduardo Campos e Jaques Wagner–, o evento não trouxe o conturbado tema aos debates no seminário de domingo.

Já nos bastidores, o tópico ferveu.

Cachoeira 2

Além dos escândalos em si e da visão unânime de que “sabe-se como começa uma CPI mas não como acaba”, um outro temor importante preocupa governo e empresários: o da velocidade média do processo decisório e burocrático do Executivo.

Hoje, já considerado lento, deve desacelerar ainda mais com os ruídos e interferências da CPI.