Agnès Wildenstein, do comitê de seleção do Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, vem à mostra de Tiradentes com missão: entrar em contato com a produção de jovens cineastas. “Será importante no preparo da seleção da nossa próxima edição, que acontece em agosto”, avisa.

O evento mineiro começa sexta e tem mais de 130 filmes.