Cabo de guerra

Era apenas uma brincadeira, mas virou coisa séria. A camisa do Corinthians com o símbolo da Brasil Foods, surpresa que Nildemar Secches ofereceu ao corintiano Luiz Furlan, acordou o apetite de clubes do Sul.

Eles estão pedindo o patrocínio da nova empresa.

Não será fácil. A Sadia já está no Corinthians, com a Batavo, e a Perdigão, por norma, não patrocina futebol.

