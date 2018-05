Cabo de guerra

Vem se somar aos percalços que enfrenta o Corinthians na construção do seu estádio, uma exigência da Odebrecht. A empreiteira só assinará contrato definitivo se a obra for contratada em sistema de administração com preço em aberto. Em outras palavras, funciona assim: a cada etapa, avalia-se o custo e define-se preços.

O alvinegro reluta em concordar com a proposta. E ameaça contratar outra construtora, a Serpal, ligada ao Grupo Advento.

O fato é que o time tem até dia 26 para se decidir. Data em que Fifa define a abertura da Copa de 2014.