Mais um capítulo na disputa entre PMDB e PT pelos cargos do segundo escalão do governo. O PMDB responde ao avanço do PT e está de olho na presidência do Ipea, a joia da Secretaria de Assuntos Estratégicos. O instituto está hoje sob comando do petista Marcio Pochmann.

O economista, por sua vez, parece saber disso e fez um tour pelos principais jornais de São Paulo, na semana passada.